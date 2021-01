Potrivit raportarii oficiale, judetul Hunedoara, grav afectat de pandemie in cursul anului 2020, a raportat in ultimele 24 de ore doar doua cazuri noi de COVID-19. Covasna a raporta cinci cazuri noi, iar Harghita sapte. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Bucuresti, Cluj, Timis si Dambovita.