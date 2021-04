Zonele cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Capitala, peste 600 de noi imbolnaviri. Scadere semnificativa la Cluj

Lista completa a cazurilor raportate pe judete

In Gorj, Mehedinti si Vrancea au fost inregistrate cele mai putine noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore, mai putin de 20 de cazuri in fiecare dintre aceste judete.Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.006.167 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).906.659 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.302 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19).Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 19418 46 3,752. Arad 21893 90 3,693. Arges 25170 98 2,634. Bacau 24458 70 2,135. Bihor 26590 118 3,336. Bistrita-Nasaud 10893 49 2,467. Botosani 13318 28 1,858. Brasov 41081 195 4,539. Braila 12244 35 2,7410. Buzau 11520 30 1,8511. Caras-Severin 10086 59 2,1812. Calarasi 9356 37 2,0913. Cluj 52583 89 6,1214. Constanta 40320 134 3,9115. Covasna 7578 154 2,9416. Dambovita 21438 42 2,3617. Dolj 24948 102 2,6318. Galati 25524 109 3,2419. Giurgiu 10332 64 2,9820. Gorj 8876 14 1,2021. Harghita 7396 21 1,3622. Hunedoara 21260 86 4,1923. Ialomita 10082 37 2,7324. Iasi 40184 125 2,3425. Ilfov 42231 204 7,6726. Maramures 19729 26 1,2227. Mehedinti 7647 17 2,1328. Mures 21733 121 2,7129. Neamt 17343 26 2,0330. Olt 13578 44 1,9731. Prahova 31943 147 2,6732. Satu Mare 12281 23 1,7833. Salaj 10171 31 2,5934. Sibiu 24426 81 3,2935. Suceava 23351 28 0,9236. Teleorman 12514 30 3,0137. Timis 51287 156 4,3938. Tulcea 7803 23 2,3839. Vaslui 15195 40 1,5140. Valcea 15202 48 3,0141. Vrancea 9826 18 1,5442. Mun. Bucuresti 170506 678 6,3543. Cazuri noi nealocate pe judete2853* -271TOTAL 1.006.167 3.302