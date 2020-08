Judetele afectate de coronavirus. Cele mai multe infectii noi au fost inregistrate in Prahova si in Bucuresti

Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti au fost raportate duminica 103 cazuri noi, in sacadere fata de statistica anterioara cand erau inregistrate 165 de infectii. In total, in Capitala, au fost numarate 9.561 de cazuri de coronavirus de la inceputul pandemiei pana in prezent.Judetul Prahova se mentine in top. Duminica, autoritatile sanitare din acest judet raportau 85 de cazuri noi, fata de 68 inregistrate sambata. In Prahova, de la inceputul pandemiei s-au inregistrat 3.718 cazuri.In Iasi se mentine un numar crescut de cazuri. Duminica au fost raportate 72 de infectii, ridicand raportul total la 2.421 de cazuri. Sambata erau 75 de infectii noi.Judetele Bacau si Cluj au peste 50 de cazuri noi.Timis, unde sambata erau raportate 107 cazuri noi, duminica au fost transmise doar 18 infectii si un numar total de 2.244 de cazuri.Judetul cu cel mai mic numar de infectii este Caras-Severin unde a fost raportat un singur caz de coronavirus.Citeste si: