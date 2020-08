Judetele afectate de coronavirus. Explozie de cazuri in Prahova, Bihor, Brasov si Buzau

Potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti s-au inregistrat 173 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, iar bilantul total se ridica la 9.079. Numarul este insa mai mic fata de cel raportat miercuri, cand s-au transmis 228 de infectii.O situatie grava este si Prahova. Joi au fost raportate aici 108 de cazuri noi, un numar dublu fata de cel transmis cu o zi in urma, cand erau 52 de cazuri noi. Aici numarul total de infectii este de 3.453.Si in Bihor a crescut numarul de cazuri zilnice. Joi au fost raportate 85 de cazuri noi si un total de 1884, fata de 54 de cazuri noi transmise miercuri.Judetul Brasov are o crestere semnificativa. Directia de Sanatate Publica a transmis joi un numar de 70 de cazuri noi, de aproape trei ori mai mare fata de cele raportate miercuri cand erau 26 de cazuri. Numarul total de cazuri din Brasov este de 4.099 cazuri.Buzau are 64 de cazuri noi la 24 de ore, de peste doua ori mai multe fata de cele raportate miercuri (30). Iar numarul total de cazuri este de 1964 de cazuri.Alte doua judete, Arges si Vaslui au peste 50 de cazuri noi la 24 de ore.Cel mai mic numar de infectii a fost raportat in Vrancea. In acest judet s-au inregistrat doar doua cazuri la 24 de ore, de zece ori mai putine fata de cele de miercuri (20)Citeste si: