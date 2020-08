Judetele afectate de coronavirus. Prahova are cele mai multe cazuri noi

Astfel, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica luni, 17 august 2020, pe primul loc la numarul de infectari noi este judetul Prahova. Aici au fost raportate 91 de cazuri noi la 24 de ore, rodicant bilantul total la 3.244. Cu o zi in urma, in Prahiva erau raportate 96 de cazuri noi.Si in Arges numarul infectiilor este mare. Autoritatile au anuntat luni 56 de cazuri noi si un total de 4.564 de cazuri. Duminica aici erau 58 de cazuri.Judetul Iasi a raportat un numar de 52 de cazuri noi si un total de 2.076 de infectari. Duminica erau 47 de cazuri noi.Braila si Valcea sunt de asemenea judete unde numarul infectilor este crescut.In ceea ce priveste Capitala, aici au fost raportate 64 de cazuri noi si un total de 8.543 de cazuri. Cu o zi in urma in Bucuresti erau 154 de cazuri noi.In Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Ialomita, Satu-Mare, Salaj si Vrancea nu s-au inregistrat cazuri noi.Citeste si: