Judetele cel mai afectate de coronavirus. Explozie de cazuri in Vaslui, Neamt, Salaj si Bistrita-Nasaud. Capitala are o crestere de peste 50%

Potrivit datelor raportate marti de Grupul de Comunicare Strategica, Municipiul Bucuresti a inregistrat 135 de cazuri noi, ridicand numarul total la 8.678. Cu o zi in urma, in Capitala erau raportate 64 de cazuri noi la 24 de ore. Duminica, numarul cazurilor noi din Bucuresti era de 154O crestere mare este si in Judetul Vaslui, unde marti au fost raportate 69 de cazuri noi, cu 67 mai multe fata de ziua precedenta cand erau doar doua cazuri. In Vaslui sunt acum 1.330 de cazuri, in total.Si in Vrancea a crescut numarul cazurilor. Luni nu a fost raportata nici o infectie. Insa marti sunt 36 de cazuri noi, iar numarul total este de 2.207 cazuri.Neamt, Salaj si Bistrita-Nasaud au de asemenea cresteri importante.Si in Timis, luni au fost raportat sapte cazuri noi, iar marti erau 30, la 24 de ore, urcand numarul total la 1.977.In judetul Prahova, numarul noilor infectii este la jumatate fata de cel raportat luni. Marti, Prahova are 49 de cazuri noi la 24 de ore, fata de 91 de cazuri noi la 24 de ore cate au fost transmise luni. Bilantul Total in Prahova este de 3.293.O scadere este inregistrata si in Arges, unde luni erau raportate 56 de cazuri la 24 de ore, iar marti, 35 de cazuri noi.