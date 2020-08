Judetele cel mai afectate de COVID-19. Explozie de cazuri in Timis, in timp ce in Capitala au fost raportate 165 de infectari

Cele mai multe cazuri noi au fost inregistrate in Bucuresti. Aici au fost raportate sambata 165 de cazuri noi si un total de 9.458. Se observa insa o scadere fata de cele transmise vineri cand erau inregistrate 214 infectii.O crestere exploziva a fost inregistrata in judeteul Timis. Aici au fost raporate sambata 107 cazuri noi, fata de 38, vineri. Numarul total de infectii de la inceputul epidemiei este de 2.226 cazuri.Judetul Iasi a inregistrat, de asemenea, o crestere, conform datelor raportate sambata. Aici au fost inregistrate 75 de cazuri noi, fata de 56 raportate cu o zi in urma. In Iasi, numarul total al infectiilor este de 2.349 de cazuri.Judetul Prahova a inregistrat o scadere drastica a numarului de cazuri. Sambata au fost raportate 68 de infectii noi, fata de 112 raportate vineri. Aici, numarul total de imbolnaviri este de 2.633.Sunt si zone unde numarul cazurilor de coronavirus este foarte mic. In Ialomita si Satu Mare nu au fost raportate cazuri noi.Citeste si: