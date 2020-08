Judetele cele mai afectate de coronavirus. Explozie de cazuri in Capitala. Numar mare de infectii noi in Dolj, Iasi, Vaslui si Arges

Capitala a inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, aici fiind raportate 228 de infectii, iar raportul total a ajuns la 8.906 de cazuri. Cu o zi in umra, In Bucuresti erau raportate 135 de cazuri noi. Se observa o crestere constanta a numarului de contaminari zilnice, avand in vedere ca luni erau raportate doar 64 de infectii la 24 de ore.O situatie ingrijoratoare este si in Dolj. Aici DSP a raportat un numar de 91 de cazuri noi, crescand raportul total la 1.371 de cazuri. Cu o zi in urma, in acest judet erau inregistrate doar 30 de cazuri, iar luni, 24 de cazuri.Judetul Iasi a inregistrat 70 de cazuri noi si 2.180 in total. Marti avea 34 de cazuri noi, iar luni 52.Si judetul Vaslui are un numar mare de cazuri. Rapoartele autoritailor de miercuri au aratat 68 de infectii noi, 1.398 in total. Marti, aici se inregistrau 69 de cauzuri, iar luni doar doua cazuri.Arges ramane unul dintre cele mai afectate judete de COVID-19. Aici au fost raportate miercuri 64 de cazuri si un total de 4.663. Cu o zi in urma erau inregistrate 35 de cazuri noi, iar luni, 56 de infectii.De asemena, judetele Timis Bihor si Prahova au inregistrat peste 50 de cazuri noi zilnice.Citeste si: