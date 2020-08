Judetele cele mai afectate de coronavirus. Prahova ramane in top cu un numar de 112 de cazuri noi. In Bucuresti au fost raportate 214 de infectii

Cele mai multe cazuri zilnice au fost raportate in Bucuresti. Aici s-au inregistrat 214 de infectii in 24 de ore, iar numarul total de cazuri este de 9.293. Joi 20 august in Capitala se inregistrau 173 de cazuri.Prahova a inregistrat o noua crestere. Vineri au fost raportate 112 cazuri noi si un numar total de 3.565 de infectii cu noul coronavirus de la inceputul epidemiei. Cu o zi in urma, Prahova avea 108 de cazuri noi.Bacau este un alt judet care a inregistrat vineri un numar mare de cazuri. 79 de infectii zilnice au fost raportate la 24 de ore si 2.249 in total. Joi, in Bacau erau raportate doar 36 de cazuri.Bihor are 67 de cazuri noi si 1.951 de cazuri in total. Joi, aici se inregistrau 85 de cazuri.Si judetele Iasi si Neamt au multe cazuri. In fiecare dintre cele doua zone, numarul infectiilor zilnice a trecut de 50 de cazuri.Cel mai mic numar de infectii s-a inregistrat in Calarasi. Aici un singur caz a fost raportat. Cu o zi in urma acest judet acea 21 de cazuri noi.Citeste si: