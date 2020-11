Incidenta cazurilor de COVID: judetele Cluj, Salaj si Timis depasesc coeficientul de 6 la mia de locuitori

Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 4,9 pentru Bucuresti.Judetele Cluj, Salaj si Timis au depasit rata infectiilor de 6 la mia de locuitori. Astfel, judetul Cluj are un coeficient de 6,41, judetul Salaj un coefient de 6,51, iar judetul Timis un coeficient de 6,21.Urmeaza judetulele Arad, Bihor si Sibiu, cu o rata de infectare de peste 5 la mia de locuitori, dupa cum urmeaza: Alba (5,4), Bihor (5,45) si Sibiu (5,91).Trei judete si Capitala au coeficientul de peste 4 la mia de locuitori: Arad (4,76), Brasov (4,22), Bucuresti (4,9) si Mures (4,48).Opt judete au rata de infectare de peste 3 la mia de locuitori: Bistrita-Nasaud, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Ilfov, Maramures si Prahova.De altfel, 21 de judete se afla in scenariul galben, cu o incidenta intre 1,5 si 3 la mia de locuitori: Arges, Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Neamt, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vrancea si Vaslui.Trei judete se afla in scenariul verde, cu o incidenta pana la 1,5 la mia de locuitori: Olt, Tulcea si Vrancea.Judetele Arad si Sibiu au incidente de peste 4 la mia de locuitori, iar alte sapte judete sunt tot in scenariul rosu, cu incidenta de peste 3 la mia de locuitori.In scenariul galben sunt 24 de judete, iar in scenariul verde au mai ramas doar trei judete, Olt Tulcea si Vrancea.