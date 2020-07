Judetele cu cel mai mare numar de imbolnaviri de Covid-19. Situatie alarmanta la Brasov in privinta cazurilor noi

In schimb, exista si judete care nu au raportat niciun caz nou.Autoritatile din judetele grav afectate anunta masuri si controale in vederea stoparii cresterii epidemiei.de la o zi la alta: 62 de imbolnaviri raportate de joi pana vineri, potrivit informatiilor comunicate de GCS.Exista siPrefectul de Prahova, Cristian Ionescu, a dispus, vineri, efectuarea de controale cu echipe mixte in zonele turistice aglomerate, la cluburi, terase si stranduri pe fondul cresterii alarmante in judet a numarului de infectari cu noul coronavirus . In ultimele 10 zile au fost confirmate mai mult de jumatate din totalul cazurilor inregistrate de la inceputul pandemiei, noteaza Digi24 "In perioada 3-19 iulie 2020, vor fi constituite echipe mixte de control, formate din reprezentanti ai institutiilor publice cu atributii in domeniu, care vor actiona in sistem integrat in scopul prevenirii, verificarii si sanctionarii faptelor care duc la raspandirea virusului SARS-CoV-2 si incalcarea normelor privind contextul actual. Aceasta masura, impusa prin ordin al prefectului, vine pe fondul cresterii alarmante, in ultima perioada, a numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, precum si a numeroaselor sesizari privind incalcarea masurilor impuse pe durata starii de alerta atat de persoanele fizice, cat si juridice", se arata intr-un comunicat al Prefecturii.Controalele vor viza modul de aplicare si respectare a actelor normative in vigoare specifice prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19 in zonele de agrement si turistice aglomerate, cluburi, terase, centre comerciale, piete, stranduri, transport public si alte zone/obiective de interes, iar in situatiile de incalcare a normelor se vor dispune masuri de sanctionare, inclusiv de suspendare a activitatii unor operatori economici.Comisiile mixte vor fi formate din reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie Judetean Prahova, Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Gruparii Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploiesti, Directiei de Sanatate Publica Prahova, Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova, Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Ploiesti.In Prahova au fost confirmate de la inceputul pandemiei 526 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, 280 dintre ele fiind inregistrate in ultimele zece zile.