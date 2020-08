Judetele cu cele mai multe cazuri noi de coronavirus. Prahova si Arges, in top. Capitala are cele mai multe infectii zilnice

Evolutia cazurilor noi de coronavirus in ultimele doua saptamani

Capitala este cea mai afectata de infectiile Covid-19. Aici au fost inregistrate 192 de cazuri noi la 24 de ore, numarul total de infectii fiind de 6.701 cazuri.Judetul Prahova este pe locul al doilea in ceea ce priveste numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus. Aici, conform raportului zilnic, au fost inregistrate 102 cazuri in 24 de ore, crescand numarul total la 2.373 de infectii de la inceputul pandemiei.Arges are 99 de cauzuri noi la 24 de ore, iar raportul total este de 3.804 imbolnaviri.Timis are 68 de cazuri noi si 1.500 de infectii de la inceputul pandemiei, iar Galati a inregistrat tot 68 de cazuri noi, insa 2.399 de cazuri, in total.Va prezentam, in documentul de mai jos, numarul cazurilor de Covid-19 inregistrate pe judetete: in total, de la inceputul pandemiei, dar si in ultimele 24 de oreMiercuri, 5 august, raportul autoritatilor privind evolutia coronavirusului in Romania, arata noi cifre alarmante. In doar 24 de ore s-au inregistrat 41 de decese si 1.309 cazuri noi. La sectiile de Terapie Intensiva erau 464 de pacienti.Marti, 4 august, se inregistra cel mai negru record: 48 de decese in 24 de ore. La Terapie Intensiva erau internati 436 de pacientiLuni a fost prima zi in care numarul cazurilor noi a scazut sub o mie, dupa ce de 12 zile, numarul acestora crescuse alarmant peste aceasta cifra.De fapt, numarul cazurilor noi de coronavirus raportat luni, 3 august, a fost de 823, iar cel al deceselor de 19.Duminica, 2 august, numarul cazurilor noi de coronavirus era de 1.075 iar cel al deceselor 34 de decese, in 24 de ore. 412 pacienti erau internati la Terapie iNtenstivaSambata, 1 august, numarul cazurilor noi de coronavirus a ajuns la 1.225, iar numarul deceselor a fost de 35.Vineri, 31 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.295, iar numarul deceselor inregistrate in 24 de ore a ajuns la 39.Joi, 30 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.356 pentru 24 de ore, iar cel al deceselor de 35. La ATI erau 402 pacienti in stare grava.Miercuri, 29 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de de 1.182 dupa efectuarea a 22.049 teste. Tot in acest interval au murit 30 romani din cauza COVID-19. La ATI se aflau 377 de persoane in stare grava.Marti, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 1.151 de imbolnaviri si 33 de decese in 24 de ore. Procentul de pozitivare a fost de 5.44%, mult mai mic decat cel din ziua precedenta, de 14.46%.Luni, 27 iulie, au fost raportate 1.104 cazuri noi si 19 decese, in 24 de ore, dupa efectuarea a doar 7,633 de teste.La nivel mondial, aproape 19 milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei, iar aproape 711.000 dintre ei au murit.Din cele peste 6 milioane de cazuri active, 65.000 sunt in stare critica.Romania se afla pe locul 41 in lume in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, conform datelor centralizate de platforma worldometers.