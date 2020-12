Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Capitala, peste 500 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore

Inau fost raportate 556 de cazuri noi, ajungandu-se la un total de 86.225 de cazuri si o incidenta de 6,9 la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in judetul, 303, ajungand la un total de 22.785 cazuri si o incidenta de 6,49 la mia de locuitori.Un numar ridicat de cazuri a fost raportat si in, 193, judetul ajungand la un total de 19.868 si o incidenta de 6,49 la mia de locuitori., cu o rata de incidenta de 3,89, a raportat 166 de infectii, ducand totalul la 16.708, iar ins-au inregistrat 162 de cazuri noi, iar in total sunt 13.179 de persoane bolnave.La polul opus sunt judetele Covasna (2), Hunedoara (5) si Harghita (6).Autoritatile au transmis luni, 14 decembrie, un nou raport privind situatia pandemiei de coronavirus . Astfel, in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.252 de cazuri noi si 109 de decese. La ATI sunt 1.289 de pacienti internati.