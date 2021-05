Zonele cu cele mai putine cazuri noi de COVID. Lista judetelor in care au fost depistate mai putin de zece infectari noi

Ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica arata ca 14 judete din Romania (Arad, Botosani, Calarasi, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Maramures, Salaj, Suceava, Teleorman, Tulcea si Vaslui) au raportat mai putin de zece cazuri noi.Peste 100 de cazuri, 103, au fost inregistrate doar in Bucuresti. In rest, intre 50 si 100 de cazuri noi au fost inregistrate in judetele: Arges, Cluj, Galati, Ilfov, Prahova.