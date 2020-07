Judetele cu peste 100 de cazuri noi in ultimele 24 de ore

Peste 5%, procentul testelor pozitive

In Judetul Arges au fost raportate 106 de noi imbolnaviri, o crestere cu 4,68%, ducand totalul cazurilor din acest judet la 2.371, dintre care 1.233 fiind raportate in ultimele 14 zile.Municipiul Bucuresti a avut al treilea cel mai mare numar de cazuri noi zilnice, 101 - reprezentand o crestere cu 2%, in contextul in care numarul total de cazuri din Capitala este de 4.871 - cele mai multe din tara - dintre care 1.281 fiind raportate in ultimele 2 saptamani.Pe de alta parte judetele Covasna si Satu Mare sunt singurele regiuni care nu au raportat niciun caz nou de imbolnavire. De altfel, Satu Mare are si cele mai putin cazuri confirmate de la inceputul pandemiei, 87.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.419 teste, procentul testelor pozitive fiind de 5,19%, in crestere fata de ziua precedenta cand era de 4,14 %.Joi, autoritatile au anuntat alte 25 de noi decese, ducand bilantul total al deceselor la 2.126. Numarul deceselor este intr-o usoara scadere fata de zilele precedente, cand s-au inregistrat 27, respectiv 36 de decese. Insa, in ultimele 30 de zile, doar in alte patru zile au fost inregistrate mai multe decese zilnice, ceea ce indica o crestere generala in aceasta privinta.Si in ceea ce priveste numarul pacientilor in stare grava a fost inregistrata o usoara scadere, numarul acestora ajungand la 285, dupa ce in urma cu doua zile, pe 21 iulie, a fost atins recordul de 297 de pacienti la ATI.