Judetele din Romania unde masca devine obligatorie de la 1 august

Slujbele religioase doar in aer liber

Sunt exceptate persoanele care desfasoara activitati fizice intense sau in conditii de munca solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta.Galatiul se alatura, astfel, altor cinci judete care au luat aceasta masura: Brasov, Prahova, Valcea, Dambovita si Arges sunt judetele care au introdus primele purtarea obligatorie a mastilor in aer liber. Pe langa ele, si Centrul Vechi din Capitala.Identificarea spatiilor aglomerate si a intervalului orar in care este obligatorie purtarea mastii de protectie vor fi stabilite de catre fiecare consiliu local pentru situatii de urgenta si vor fi inaintate catre Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Galati pana la data de 30 iulie, ora 12,00.Alte masuri decise de grupul tehnic-suport COVID-19 al CJSU si care vor intra in vigoare incepand cu 1 august:- toate activitatile cu caracter religios se vor desfasura in aer liber, cu obligativitatea purtarii mastii de protectie si respectarea masurilor de distantare fizica;- sunt interzise jocurile de noroc in intervalul orar 23,00 - 6,00;- administratorii societatilor comerciale care organizeaza nunti, botezuri, aniversari si alte asemenea sunt obligati sa reduca durata evenimentului pana la ora 22,00 in cursul saptamanii si ora 23,00 in zilele de sambata si duminica;- se interzice comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirii unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice in intervalul orar 23,00 - 6,00