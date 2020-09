Coronavirus: Zonele din tara cu cele mai multe cazuri noi. Capitala conduce in top, urmata de judetele Suceava si Prahova

Capitala a depasit pragul a 13.000 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, dupa ce, vineri 11 septembrie, autoritatile au raportat 140 de noi imbolnaviri. Astfel Municipiul Bucuresti a ajuns la un total de 13.027 de cazuri, dintre care 2.506 in ultimele doua saptamani.Judetul Suceava, judetul care in prima parte a pandemiei s-a confruntat cu cele mai multe cazuri, a raportat din nou un numar ridicat de imbolnaviri, 75. Astfel, Suceava a ajuns al un total de 5.737 de cazuri, 497 in ultimele doua saptamani, fiind al doilea judet din tara ca numar de imbolnaviri.Prahova, un alt judet cu probleme, a inregistrat un numar ridicat de cazuri, 74, ajungand la un total de 4.813, dintre care 749 doar in ultimele doua saptamani.Un alt judet care in ultima perioada a inregistrat un numar crescut de imbolnaviri este Iasi, vineri autoritatile anuntand 62 de cazuri noi si aici. Astfel, judetul a ajuns la un total de 3.649 de cazuri, dintre care 870 in ultimele 14 zile.Alte judete cu un numar ridicat de cazuri noi raportate sunt Valcea 59, Vaslui 60, Sibiu 53, Brasov 50 si Bacau 61.Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate1. Alba 1305 292. Arad 2172 323. Arges 5248 224. Bacau 3428 615. Bihor 2857 436. Bistrita-Nasaud 1287 197. Botosani 1418 208. Brasov 5056 509. Braila 1982 2710. Buzau 2520 1511. Caras-Severin 946 3812. Calarasi 639 913. Cluj 2382 2114. Constanta 2015 4015. Covasna 935 3116. Dambovita 3416 1217. Dolj 2071 3218. Galati 3591 3419. Giurgiu 870 2520. Gorj 1711 1021. Harghita 807 422. Hunedoara 1891 1323. Ialomita 1054 724. Iasi 3649 6225. Ilfov 2552 4926. Maramures 1464 4827. Mehedinti 1234 528. Mures 1557 1029. Neamt 2531 4830. Olt 1472 1731. Prahova 4813 7432. Satu Mare 418 833. Salaj 472 934. Sibiu 1713 5335. Suceava 5737 7536. Teleorman 776 1437. Timis 3030 3638. Tulcea 648 1139. Vaslui 2262 6040. Valcea 1504 5941. Vrancea 2504 1642. Mun. Bucuresti 13027 14043. - 111 3TOTAL 101.0751.391