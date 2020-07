Judetele in care s-a impus obligativitatea purtarii mastii de protectie. Care sunt reglementarile

1. Arges

2. Dambovita

3. Galati

4. Brasov

5. Valcea

6. Iasi

7. Prahova

8. Buzau

9. Constanta

10. Vrancea

11. Gorj

12. Arad

13. Calarasi

Giurgiu

Satu Mare

Ziare.com va propune o trecere in revista a celor 12 judete care au adoptat aceasta masura pana acum, alaturi de directivele impuse de fiecare Comitet Judetean pentru Situatii de Urgenta in privinta locurilor stabilite si a intervalelor orare.Argesul este primul judet care a adoptat aceasta masura, hotararea fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta marti, 28 iulie, si intrand in vigoare miercuri, 29 iulie. Potrivit hotararii, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele de pe raza administrativ-teritoriala a judetului Arges, incepand cu varsta de cinci ani, in spatiile inchise si deschise, pentru grupuri mai mari de doua persoane care nu locuiesc la aceeasi adresa.In plus, administratorii societatilor comerciale care organizeaza evenimente private, cum ar fi nunti, botezuri sau aniversari, vor reduce durata evenimentelor pana la ora 22.00 in cursul saptamanii si pana la ora 23.00 sambata si duminica. In cadrul acestor evenimente, sunt interzise interactiunile fizice de tip joc sau dans in grupurile de persoane care nu locuiesc la aceeasi adresa.Mai mult, programul activitatilor de tip fast-food, drive-in, jocurilor de noroc, caselor de pariuri si cazinourilor se va reduce pana la ora 22.00 in cursul saptamanii si pana la ora 23.00 sambata si duminica. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a hotarat ca, incepand cu 30 iulie, masca de protectie sa fie purtata si in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri sau oboare. Comerciantii care isi desfasoara activitatea in aceste locatii trebuie sa poarte atat masca, cat si manusi. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati va adopta, incepand cu 1 august, o decizie prin care se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele cu varsta de peste 5 ani, in spatiile aglomerate publice si in perimetrul de asteptare din exteriorul tuturor institutiilor publice. De exemplu, in parcuri, faleze si piete, intervalul orar in care masca trebuie purtata este 16.00-23.00, iar in statiile de transport in comun intervalul este 07.00-22.00. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov va adopta, incepand cu 1 august, obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in pietele agroalimentare, permanente sau temporare, inchise sau deschise, precum si in targurile de animale sau de produse traditionale.In plus, masca va fi purtata la toate evenimentele, de orice natura, unde exista aglomerari de persoane, indiferent daca se desfasoara in interior sau in exterior.Sunt incluse si toate arterele pietonale intens frecventate. Sunt exceptati doar copiii cu varstasub 5 ani. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea a decis ca, in vederea reducerii riscului epidemiologic, toate persoanele din judetul Valcea, inclusiv cele aflate in tranzit, sa poarte masca de protectie in spatiile deschise aglomerate, unde nu se poate asigura distantarea sociala, cum ar fi targurile, pietele agro-alimentare, strandurile, piscinele, garile, autogarile, sau statiile de transport in comun. In plus, in spatiile in care se manipuleaza produse si marfuri, se vor purta manusi de protectie.Potrivit Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, purtarea mastii de protectie devine obligatorie in intervalul 1-14 august, pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare, cum ar fi statiile de autobuz sau persoanele, falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si exteriorul obiectivelor turistice. De la regula se pot abate persoanele care desfasoara activitati fizice intense sau in conditii de munca solicitante si copiii cu varsta mai mica de 5 ani. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a hotarat ca incepand cu 1 august, ora 07.00, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si in exteriorul obiectivelor turistice, in intervalele orare 07.00-11.00 si 15.00-23.00. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau a hotarat introducerea obligativitatii purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare a mijloacelor de transport in comun, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje si in exteriorul obiectivelor turistice, in intervalele orare in care se desfasoara respectivele activitati.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis ca masca devine obligatorie incepand cu 1 august, ora 00.00, in spatiile publice, in intervalul orar 18.00-24.00. Sunt incluse falezele, piatetele, parcurile de distractii si agrement, targurile, pietele si oboarele, statiile de autobuz si peroanele garilor, curtile si perimetrele exterioare ale obiectivelor si lacasurilor de cult. Se adauga spatiile exterioare ale institutiilor si autoritatilor publice, delfinariul si orice loc in care se formeaza aglomerari de persoane, in exterior, si nu se poate respecta distanta de 2 metri. Mamaia - Faleza, promenada, satul de vacanta, piateta de la Cazinoul din Mamaia;Constanta - Gara, Delfinariu, in curtile bisericilor, faleza cazino, Portul Tomis (terase), Piata Ovidiu;Eforie Nord-Sud - Zona de promenada, faleza de la Belona pana in capatul de sud, aleile pietonale din centrul statiunilor, unde sunt multe magazine;Costinesti - Toata zona de pomenada de langa mare, plus aleile pietonale;Olimp, Neptun, Jupiter, 2 Mai - aleile pietonale plus zonele de promenada de langa tarmul marii si parcul de distractii de la Neptun;Vama Veche - Strada mica, zona de parcare de langa plaja si toata aleea paralela cu plaja, zona teraselor si a cluburilor.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea a adoptat o hotarare prin care impune obligativitatea purtarii mastii de protectie incepand de la 1 august, in spatiile aglomerate, inchise sau deschise, fiind incluse pietele, targurile, oboarele, statiile de autobuz, garile, parcarile magazinelor, slujbele religioase din curtea bisericii, dar si parcurile, gradinile publice si zonele de agrement. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj a hotarat obligativitatea purtarii mastii de protectie si pastrarea distantarii in spatiile publice deschise, incepand cu 1 august. Sunt incluse pietele, parcarile, statiile mijloacelor de transport in comun si zonele de promenada (zona centrala si parcurile din Municipiul Targu Jiu si din orasele si comunele din Gorj).Sunt excluse persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante, cum ar fi temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta si copiii cu varsta sub 5 ani.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a instituit obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele, incepand cu varsta de 5 ani, in pietele agro-alimentare permanente sau temporare, inchise sau deschise, precum si in spatiile de tipul targurilor de animale sau de produse traditionale, balciuri, oboare, piete/targuri saptamanale, in incinta aeroportului, statiilor CFR , autogarilor si in statiile mijloacelor de transport in comun, incepand cu 1 august.In Calarasi situatia este diferita, in sensul ca a fost aprobata o hotarare prin care se recomanda purtarea mastii in spatiile deschise aglomerate, dar nu este obligatorie.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a instituit obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi faleze, piete deschise, targuri, oboare, gari, autogari, statii pentru transportul in comun, parcuri, locuri de joaca. Persoanele care desfasoara activitati fizice intense si in conditii de munca solicitante, cum ar fi temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta, precum si copiii cu varsta mai mica de cinci ani fac exceptie de la aceste prevederi.Totodata, prin decizia CJSU au fost interzise comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice, in intervalul orar 23,00 - 6,00.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Satu Mare a decis ca masca devine obligatorie incepand cu 1 august si sunt vizate pietele agroalimentare, targurile din judet, Piata de vechituri si Piata de masini.