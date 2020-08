Judetele unde noul coronavirus face ravagii. Numarul de infectii este mare in ciuda impunerii de restrictii suplimentare

Mai grav este ca la Sectiile de Terapie Intensiva sunt 436 de pacienti.Cele mai multe cazuri noi au fost inregistrate in municipiul Bucuresti. Aici au fost raportate 158 de cazuri la 24 de ore, numarul total ajungand la 6.366 de cazuri.Judetul Arges (95 de cazuri noi, 3.607 in total) este pe locul al doilea la numarul de infectii. In acest judet, doua locauitati au intrat in carantina, incepand cu 1 august. Este vorba despre Bailesti si DarmanestiBrasovul are 95 de cazuri, 3.322 in total iar Bacau (63 de cazuri noi, 1.566 in total).JUdetul Prahova are 61 cazuri noi, 2.195 in total. Si aici o localitate a fost bagata in carantina dupa ce numarul infectiilor a crescut.Dambovita are 51 cazuri noi, 2.043 in total, iar Timis (41 de cazuri noi, 1.374 in total).Si in Arad au intrat in carantina patru localitati din cauza numarului mare de infectii. Acestea sunt Gurahont, Bontesti, Seleus si Moroda. Marti, numarul de cazuri din judetul Arad, raportat la 24 de ore era de 23, numarul total fiind de 1.142.Si la malul marii sunt multe cazuri noi, chiar si cu noile restrictii impuse pentru evitarea raspandirii coronavirusului. Conform rapoartelor Guruplui de Comunicare Strategica, in Constanta au fost inregistrate 34 de infectii la 24 de ore, 1.024 in total.De asemenea, distict de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 712 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Cele mai multe dintre acestea sunt in Bucuresti (90 de cazuri), Prahova (62 de cazuri) si Valcea cu 51 de cazuri.In ceea ce priveste numarul de decese, in intervalul 03.08.2020 (10:00) - 04.08.2020 (10:00) au murit 48 de oamenie (31 barbati si 17 femei), infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Brasov, Caras-Severin, Dambovita, Galati, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Citeste si: