Judetul Arges, cel de-al optulea judet cu peste 1.000 de imbolnaviri. Alte 13 judete nu au raportat niciun caz nou de imbolnavire

In schimb, in Satu Mare au fost inregistrate pana acum 80 de cazuri, iar in judetul Valcea au fost raportate de la inceputul epidemiei 85 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus , cu un salt impresionant de 22 cazuri in ultimele 24 de ore.Cele mai multe noi cazuri au fost raportate luni in judetele: Galati - 33 de cazuri, Arges - 27 de cazuri si Vrancea si Gorj - cu cate 24 de cazuri.De ieri, bilantul epidemic al noilor cazuri a ramas neschimbat in 13 judete din tara: Arad, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Covasna, Dolj, Hunedoara, Ialomita, Neamt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Teleorman.In ceea ce priveste procentul de teste pozitive, luni 6 iulie, aceasta a fost de 5,4%, a treia cea mai mare valoare din ultima luna, fiind efectuate 4.614 teste, cu peste 40% mai putine decat in ziua precedenta, fiind raportate 250 de noi imbolnaviri.Tot luni, numarul persoanelor declarate vindecate si externate a ajuns la 20.213 (69,14%), dupa ce alte 187 de persoane au fost declarate vindecate. 5.575 de persoane au fost declarate vindecate in utlima luna.Tara noastra a ajuns la 7.242 de cazuri active, dupa ce alte 18 persoane confirmate cu noul coroanvirus si-au pierdut viata ducand bilantul total al deceselor la 1.768. Acum aproape o luna, pe 8 iunie, tara noastra inregistra minimul cazurilro active, 4.444. De atunci numarul cazurilor active a crescut constant