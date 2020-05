Judetul care pastreaza, de cinci zile, la zero numarul cazurilor de infectare cu COVID-19

Ziare.

La nivelul judetului sunt monitorizate 188 de persoane care se afla in carantina institutionalizata si 279 de persoane aflate in izolare voluntara la domiciliu, potrivit informatiilor transmise, joi, de Institutia Prefectului.De asemenea, 5.244 de persoane au iesit din autoizolare la incheierea celor 14 zile si 905 de persoane au primit avize epidemiologice de a iesi din carantina institutionalizata.Conform raportarii DSP,In ceea ce priveste sanctiunile, potrivit IPJ Braila, in ultimele 24 de ore, au fost executate peste 214 de misiuni specifice, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a fost verificat modul de respectare a masurilor si interdictiilor de deplasare in cazul a 302 persoane si au fost supuse controalelor 25 de unitati comerciale pentru a se asigura suspendarea activitatii.Astfel, in urma activitatilor desfasurate,, pentru fapte comise in contextul pandemiei de COVID-19.De asemenea, politistii au depistat o persoana care nu a respectat masura izolarii la domiciliu, aceasta fiind condusa intr-un centru de carantina pentru o perioada de 14 zile.