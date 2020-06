Judetul cu numar record de cazuri noi de coronavirus. Unde s-au inregistrat cele mai multe teste pozitive in ultimele 24 de ore

Ziare.

Evolutii negative in privinta rapandirii virusului se constata si in judetele Iasi si Brasov, cu 43 de cazuri noi, respectiv 42 de cazuri.In continuare, intr-un top al cazurilor noi pe o perioada de 24 de ore, urmeaza Prahova cu 31 de cazuri noi, Dambovita cu 25 de cazuri, Bucuresti si Buzau - 24 de cazuri, Braila - 23 de cazuri, Harghita si Constanta - 14 cazuri, Bistrita Nasaud - 13 cazuri, Calarasi si Sibiu - 11 cazuri, Ilfov si Botosani - 10 cazuri. Judetele fara niciun caz nou de miercuri pana joi sunt Valcea, Satu Mare, Salaj, Caras-Severin si Bihor.Joi, 25 iunie, GCS a comunicat 460 noi cazuri de imbolnavire, un record pentru perioada starii de lerta. In total, la nivelul tarii au fost confirmate 25.286 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.906 au fost declarate vindecate si externate. 1.565 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat, dintre care 10 in ultimele 24 de ore.Potrivit GCS, in intervalul 24.06.2020 (10:00) - 25.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 decese (7 barbati si 3 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Bacau, Botosani, Brasov, Constanta, Ialomita, Iasi, Bucuresti si Sibiu.Dintre acestea, 1 decese au fost intregistrate la categoria de varsta 50-59 ani, 3 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 3 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 3 deces la o persoana de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.