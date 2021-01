Judetul Ilfov ajunge la o rata de infectare de 5 cazuri la mia de locuitori

Pe urmatorul loc la rata de infectare se situeaza Timis cu 4,13 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a avut 4,69. Urmeaza municipiul Bucuresti cu 4,01, in crestere fata de ziua precedenta (3,97), Cluj - 3,61, in crestere fata de duminica (3,6) si Constanta - 3,02, in scadere (3,06).Municipiul Bucuresti si cele patru judete sunt singurele din zona rosie.In schimb, 12 judete se afla in zona verde, cele mai mici rate de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrandu-se in Harghita - 0,6, Vrancea - 0,65, lt - 0,71 si Gorj - 0,74.