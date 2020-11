Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Sibiul ramane lider al clasamentului nefast, cu o densitate foarte mare a imbolnavirilor

Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, 26 de judete si Capitala se afla marti in scenariul rosu, cu rate de infectare de peste 3 la mia de locuitori.Datele arata incidenta de peste 7 la mie in judetele Cluj, Ilfov si Brasov.In Alba si Constanta rata de infctare este de peste 6 la mie.Doar 15 judete mai sunt in scenariul galben, Iar Bacau, Galati, Teleorman si Valcea se apropie de 3 la mie.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, marti, in Romania au fost raportate 7.753 cazuri noi si s-a inregistrat un nou record la ATI.Citeste si: