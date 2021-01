GRAFIC Un singur judet a ramas in scenariul rosu de coronavirus. Media nationala este de 1,98

Potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare strategica , judetul Timis are o rata de infectare de 3,42 la mie, fiind cea mai mare din tara. A ramas, astfel, singurul judet din tara aflat in scenariul rosu.Cu o zi in urma, si judetul Cluj era in scenariul rosu, cu 3,07 la mie.Marti, judetul Cluj a inregistrat o incidenta de 2,79 la mie.Judetul Ilfov, cal care in urma cu o saptamana se afla inca in scenariul rosu, are o incidenta de 2,83 la mie, iar Capitala a inregistrat 2,24 la mie, fiind in scenariul galben.Incepand de luni, 25 ianuarie, in Capitala au fost relaxate masurile anti coronavirus . Astfel, restaurantele, salile de jocuri, teatrele si cinematografele au fost redeschise. Se va tine cont de regulile anti coronavirus iar restaurantele vor functiona cu o capacitate de 30%.CITESTE SI: