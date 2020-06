Judetul unde aproape 7% din populatie a fost testata pentru coronavirus. Rata de vindecare depaseste 94%

Ziare.

1. Pana in acest moment, 6,67% din populatia judetului a fost testata, raportat la un procent de testare de 2,65% realizat la nivel national, ceea ce inseamna de trei ori mai mult;2. In Alba, rata de vindecare este de 94,2%, comparativ cu o rata de vindecare de 91,7% raportata la nivel national;3. In Alba, ca urmare a efectuarii pana in acest moment a peste 21.600 de teste, a fost identificat un procent de 1,9% persoane pozitive, raportat la 4% persoane pozitive identificate la nivel national:4. In Alba au fost prelucrate 4,24% din totalul testelor realizate la nivel national, judetul ocupand primul loc pe tara la numarul de testari raportat la populatia judetului.Pana in prezent, in judetul Alba au fost testate pozitiv un numar de 413 persoane. De asemenea, 358 persoane s-au vindecat si 22 au decedat. Numarul total de teste efectuate in judet a ajuns la 21.689, ceea ce reprezinta circa 62 de teste la 1.000 de locuitori. A scazut semnificativ numarul cazurilor active, care a ajuns la 33. In acest moment, pe sectiile ATI din Alba nu se mai afla niciun pacient testat pozitiv cu coronavirus."A fost o munca de echipa care a implicat mai multe institutii si factori de decizie de la nivel judetean si central. Consideram ca abordarea noastra a fost una corecta si se dovedeste ca numai printr-o testare extinsa si sustinuta lucrurile au putut si pot fi tinute sub control", spune Alexandru Sinea, director executiv al DSP Alba.