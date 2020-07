Jumatate dintre pacientii cu COVID-19 asistati respirator au murit in Germania, arata un studiu publicat in "The Lancet"

Publicat in revista medicala britanica The Lancet, studiul a fost efectuat de institutul stiintific al asiguratorului public AOK (Wido), Asociatia medicinei de terapie intensiva si urgenta (Divi) si Universitatea Tehnica din Berlin.Studiul vizeaza 10.000 de pacienti ingrijiti in 930 de spitale germane in perioada 26 februarie-19 aprilie.Rezultatele releva totodata ca mortalitatea a fost mai mare in randul barbatilor (25%) decat al femeilor (19%). Aproape 30% dintre pacientii in varsta de 70 de ani nu au supravietuit, iar nivelul creste la 38% in randul celor in varsta de peste 80 de ani.Dezvoltari grave ale bolii "privesc mai ales batrani cu sanatatea deja afectata, insa ele au atins de asemenea pacienti mai tineri", precizeaza directorul Wido, Jurgen Klauber, care indeamna populatia la prudenta, pentru a evita infectarea.Dintre pacientii ingrijiti la spital, 1.727 au fost asistati respirator - de doua ori mai multi barbati decat femei -, insa nivelul mortalitatii este asemanator in acst caz.Pacientii au ramas spitalizati in medie 14 zile - 12 zile cei care nu au avut nevoie de asistenta, 25 de zile ceilalti.Un profesor de la Universitatea Tehnica, Reinhard Busse, subliniaza ca 240 de zile de asistenta respiratorie este necesara, in medie, la un numar de 100 de pacienti spitalizati."Este vorba despre date importante pentru a ne pregati de un al doilea val al pandemiei", a apreciat el, subliniind ca nu anticipeaza probleme de capacitate in spitale, inclusiv in cazul unei nivel de infectare mare.Prin sistemul sau de sanatate descentralizat, Germania a putut sa-si creasca rapid capacitatea de primire a pacientilor cu covid-19, spre deosebire de Italia, si a rezistat in general mai bine virusului decat vecinii sai.Autoritatile sanitare i-au indemnat insa recent pe germani sa ramana atenti.Seful Institutului Bober Koch (RKI) Lothar Wieler a insistat marti asupra necesitatii imperioase a respectarii regulilor de igiena, purtarea mastii si distantarea sociala, in urma unei cresteri puternice a infectiilor in tara in timpulvacantei de vara.Miercuri, Germania inregistra 206.926 de contaminari cu noul coronavirus - cu 684 in plus fata de marti - si 9.128 de morti din cauza covid-19.