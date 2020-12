SONDAJ 56,3% dintre profesorii romani declara ca nu sunt de acord sa se vaccineze contra COVID-19

Mai mult, 43.2% dintre repondenti declara ca isi doresc sa revina la scoala si sa predea fata in fata inainte de inceperea campaniei de vaccinare.Sondajul a fost realizat in perioada 16-21 decembrie 2020. Scopul a fost sa descopere care este perceptia profesorilor privind vaccinarea voluntara si redeschiderea scolilor, relateaza edupedu.ro In ceea ce priveste momentul revenirii la predarea fata in fata, 43,2% declara ca doresc sa revina in scoli cat mai curand posibil, in timp ce 41,4% considera ca reluarea cursurilor ar trebui sa aiba loc dupa finalizarea campaniei de vaccinare la nivel national.Majoritatea persoanelor chestionate doresc redeschiderea unitatilor de invatamant si revenirea la predarea fata in fata. 73,1%, doresc redeschiderea gradinitelor; 75,7% doresc ca elevii din clasele pregatitoare si I-IV sa revina in clase; 70,6% sunt pentru redeschiderea scolilor pentru elevii claselor V-VIII; 69,4% au raspuns ca vor redeschiderea liceelor si scolilor profesionale.Citeste si: Clotilde Armand dezvaluie ca Primaria Sectorului 1 plateste 200 de milioane de lei anual catre Romprest si ca s-a incercat santajarea sa: "Am fost urmarita si fotografiata"