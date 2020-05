Cum iese Romania din starea de urgenta: 1 din 2 romani crede ca statul a ascuns informatii in criza. 62% si-au pierdut increderea - sondaj IRES

Ziare.

Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie - IRES a realizat, in perioada 13-14 mai, un studiu dedicat perceptiilor, atitudinilor si comportamentelor romanilor in timpul crizei COVID-19, scopul fiind evaluarea impactului starii de urgenta asupra vietii romanilor, se arata intr-un comunicat remisIn perioada starii de urgenta, cel mai mult le-a lipsit romanilor apropierea celor dragi.Un sfert dintre respondenti au spus ca cel mai mult le-au lipsit drepturile si libertatile, iar pentru 13% dintre participantii la studiu au fost calatoriile si vacantele. 1 din 10 romani declara ca i-a lipsit cel mai mult socializarea.De asemenea, in perioada starii de urgenta, romanii au navigat mai mult pe Internet decat inainte si s-au uitat mai mult la televizor si la filme. O treime dintre respondenti a gatit mai multe decat inainte, o cincime a mancat mai mult, iar aproape un sfert declara ca au facut exercitii fizice mai mult decat de obicei."Doar 1 din 10 romani declara ca a fumat, iar 3% ca au consumat bauturi alcoolice mai mult decat inainte", potrivit sursei citate.Principala lectie invatata in acecasta criza este importanta igienei, aproape 1 din 5 romani alegand acest raspuns.10% dintre participanti au declarat ca au constientizat importanta celor dragi, 9% au vorbit despre importanta sanatatii, iar 7% despre importanta respectarii indicatiilor autoritatilor si responsabilitate.Despre coronavirus, aproape jumatate dintre romani cred ca este mai putin periculos decat se crede (49%), in timp ce 1 din 5 romani apreciaza ca este chiar mai periculos (20%).Totodata, in ceea ce priveste gravitatea pandemiei, opinia romanilor este impartita: jumatate cred ca autoritatile au exagerat si o alta jumatate crede contrariul, conform IRES.Intrebati cine a decis cum va actiona Romania in pandemie, politicienii sau specialistii, multi romani au raspuns "politicienii"."In timp ce 55% dintre romani cred ca Romania are specialisti pe care sa se bazeze in vremuri de criza, 56% dintre participantii la studiu sunt de parere ca politicienii au fost cei care au decis in perioada starii de urgenta.Persoanele peste 51 de ani, cei cu un nivel ridicat de educatie, dar si votantii PSD, PNL si cei ai Aliantei USR-PLUS cred, in proportii mai crescute decat alte categorii, in existenta specialistilor.Persoanele intre 18 si 50 de ani si votantii PSD sunt cei care cred mai mult decat altii ca, in perioada starii de urgenta, in tara noastra au decis politicienii", arata sursa citata.Jumatate dintre romani cred ca statul si presa au avut o intelegere pentru a trunchia, denatura sau limita informatiile despre COVID-19. 45% nu au aceasta parere."Mai mult de jumatate dintre romani cred ca mass-media a informat corect publicul din Romania pe durata crizei generate de pandemia de COVID-19, in timp ce 4 din 10 romani cred contrariul.Femeile, persoanele peste 51 de ani, respondentii care locuiesc in mediul rural, cei din Transilvania si Banat si votantii PNL si PSD sunt cei care cred in corectitudinea informarii mass-media, cei mai neincrezatori fiind persoanele intre 36 si 50 de ani".50% dintre romani cred ca statul a ascuns informatii importante in aceasta criza: "Barbatii si votantii Aliantei USR-PLUS sunt respondentii care cred in proportii mai crescute ca statul le-a ascuns informatii, iar tinerii intre 18 si 35 de ani, cei care locuiesc in Moldova si votantii PSD sunt cei care cred mai mult decat altii in existenta unei intelegeri intre stat si presa".Intrebati daca vad statul roman drept un partener de incredere dupa aceasta criza, doar o treime (36%) au raspuns pozitiv, in timp ce 62% dintre cei chestionati par sa isi fi pierdut increderea in stat.Totodata, 50% dintre respondenti sunt de parere ca Romania va iesi mai dezbinata dupa criza generata de pandemie si doar 42% cred ca tara noastra va iesi mai unita dupa aceasta incercare.In schimb, 8 din 10 romani spun ca ar renunta la drepturile si libertatile lor pentru a ramane in siguranta intr-o situatie de criza similara.Dupa aceasta criza, principala grija a romanilor va fi un viitor sigur:Intrebati daca ar fi dispusi sa se testeze pentru COVID-19, pentru obtinerea unui pasaport de sanatate, peste 60% dintre respondenti s-au aratat dispusi sa faca acest lucru.In schimb, cand au fost intrebati de vaccin, 33% dintre romani au spus ca nu s-ar vaccina sub nicio forma, in timp ce 44% au spus ca s-ar vaccina.Intrebati ce va urma dupa starea de urgenta, aproape jumatate dintre romani cred ca va scadea numarul imbolnavirilor din tara, in timp ce 30% cred ca va creste.57% dintre participantii la studiu cred ca situatia economica a Romaniei se va degrada, in timp ce aproape un sfert sunt de parere ca se va ameliora.In ceea ce priveste situatia financiara personala, 3 din 10 romani cred ca aceasta se va degrada, in timp ce 16% cred ca se va ameliora.