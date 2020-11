Medicul Jurma avertizeaza ca autoritatile testeaza tot mai putini suspecti de COVID-19, de la o saptamana la alta

Regulile Ministerului Sanatatii prevad ca se testeaza gratuit doar cei cu simptome evidente de COVID-19. In plus, unele DSP-uri au ramas cu aceeasi capacitate de testare ca la inceputul pandemiei, adica au un singur aparat PCR. Jurma spune ca acest lucru se intampla deliberat, scrie Europa FM "In mod deliberat, aceste lucruri nu s-au facut. S-a vazut din declaratiile presedintelui si ale primierului ca testarea nu este deloc o prioritate, iar asta se vede din cifre. Saptamana trecuta s-a testat cu 4,3% mai putin decat in saptamana 16-22 noiembrie, iar la randul ei, saptamana 16-22 a avut mai putine teste decat 9-15 noiembrie", a declarat Jurma pentru postul de radio citat.Jurma explica faptul ca scaderea numarului de cazuri este artificiala, cauzata de obligatia DSP-urilor de a nu-i contabiliza pe bolnavii din focare.