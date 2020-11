Jurnalista Zhang Zhan, unul dintre ziaristii care au relatat despre epidemia din Wuhan, acuzata de "raspandire de informatii false". Risca sa stea ani buni dupa gratii

Zhang Zhan a fost pusa sub acuzare si risca pana la cinci ani de inchisoare , relateaza The Guardian citat de Adevarul.ro Jurnalista in varsta de 37 de ani, o fosta avocata, se afla printre jurnalistii chinezi care au mers la Wuhan anul trecut pentru a relata despre epidemia in desfasurare. Retinuta de mai bine de sase luni la un centru de detentie din Shanghai, a fost acuzata de starnire de tulburari prin intermediul retelelor sociale.Anchetatorii spun ca Zhang a trimis "informatii false prin mesaje text, video si alte medii pe platforme media precum WeChat, Twitter si YouTube. Totodata, a acceptat sa acorde interviuri pentru canalele de peste granita Free Radio Asia si Epoch Times, speculand malitios in privinta epidemiei COVID-19 din Wuhan".Procuratura a cerut o pedeapsa intre 4 si 5 ani.ONG-ul chinez Aparatorii Drepturilor Omului (CHRD) a declarat ca Zhang a relatat "pe conturile sale We Chat, Twitter si You Tube" si despre "detentii ale altor reporteri independenti si hartuiri ale familiilor victimelor care au cerut explicatii".Anuntul privind acuzatiile care i se aduc jurnalistei vine dupa un raport de presa potrivit caruia autoritatile nu transmit informatii despre caz nici macar familiei. Potrivit raportului Radio Free Asia, Zhang se afla in greva foamei din septembrie si unul din avocatii sai a fost retras.Jurnalista a mai fost retinuta de autoritatile chineze in urma unor acuzatii similare, dar si pentru sustinerea activistilor din Hong Kong. Ea a fost supusa si unor examene psihiatrice, sustine CHRD.Mai multi jurnalisti au fost retinuti dupa ce au transmis informatii despre epidemia din Wuhan izbucnita in decembrie anul trecut.Citeste si: