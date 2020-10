Jurnalistul Silviu Manastire, infectat cu COVID-19: "In afara de pierderea mirosului si gustului nu am si alte simptome agresive"

Silviu Manastire a intrat in direct, duminica seara, si a declarat ca are o forma usoara a bolii si ca este asimptomatic. In plus, sustine ca va lipsi in urmatoarele doua saptamani, potrivit paginademedia.ro "Deocamdata am o forma asimptomatica, in afara de pierderea mirosului si gustului nu am si alte simptome agresive. Am avut invitati multi la televiziune, a fost campanie electorala si exista forma asta pasiva a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul si nu poti sa iti dai seama cand l-ai luat. (...)Nu am avut niciun simptom. Vineri dimineata am pierdut mirosul si gustul. Daca va pierdeti mirosul sau gustul, 90% aveti covid. Cand se intampla acest lucru, acea persoana trebuie sa se izoleze, sa se testeze si sa astepte testul. Eu am facut si niste analize a doua zi pentru a vedea care este starea mea. Daca starea se inrautateste, atunci vor merge la spital, dar daca ramane asa voi sta in izolare si voi cere un tratament daca va fi cazul si sper sa ma insanatosesc cat mai repede. Repet, indiciul pentru forma usoara de covid este pierderea mirosului si gustului", a spus Silviu Manastire, potrivit sursei citate.Premierul Ludovic Orban a participat martea trecuta (29 septembrie) la emisiunea moderata de Silviu Manastire, care ieri (duminica, 4 octombrie) a anuntat ca a iesit pozitiv la testul Covid.