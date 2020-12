Kazahstanul va incepe sa produca vaccinul rusesc Sputnik V pe 22 decembrie

"Producerea vaccinului rusesc 'Sputnik V' va demara in Kazahstan incepand din 22 decembrie anul curent", a declarat presedintia kazaha intr-un comunicat."Lansarea vaccinarii in masa a populatiei este prevazuta incepand cu debutul lui 2021. Initial, cele mai vulnerabile grupuri, printre care medicii, profesorii si fortele de ordine, vor fi vaccinate", a precizat presedintia.Potrivit aceleiasi surse, faza a 3-a a studiilor clinice ale unui vaccin national pe 3.000 de voluntari va incepe pe 25 decembrie, iar productia unui prim lot de 2 milioane de doze din acest vaccin kazah va fi lansata in decembrie.Vaccinul Sputnik V se afla in prezent in a treia si ultima faza a studiilor clinice pe 40.000 de voluntari. Studiile clinice se desfasoara si in alte tari, printre care Belarus.Creatorii sai sustin ca acesta este eficient in proportie de 95%. Conform autoritatilor ruse, peste 100.000 de persoane au fost deja vaccinate in Rusia, mai mult de 40 de tari si-au exprimat interesul pentru vaccin si peste 1,2 miliarde de doze de vaccin au fost precomandate.Ele sustin ca productia vaccinului rusesc ar avea loc si in alte tari, printre care India, China, Brazilia, Coreea si Argentina.Ministerul rus al Industriei a precizat joi ca a livrat mostre din vaccinul Sputnik V in Uzbekistan. Vineri, Serbia a precizat ca a primit un lot de testare de 20 de doze. Luna trecuta, Rusia a trimis, de asemenea, mostre ale vaccinului sau in Ungaria.Rusia anuntase in luna august, chiar inainte de studiile clinice la scara larga, eficacitatea Sputnik V, suscitand indoieli in cadrul comunitatii stiintifice internationale.