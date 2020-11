VIDEO Iohannis: "Pietele traditionale taranesti vor ramane deschise. Asteptam primele rezultate ale noilor masuri abia peste doua-trei saptamani"

Pandemia din pacate este o ingrijorare din ce in ce mai mare pentru noiAti vazut cu siguranta datele, am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate si am prevazut aceasta situatie inca de aseara, impreuna cu guvernul am decis noi masuri care au fost bine gandite. Sunt masuri ferme care vor fi aplicate de luni. Sunt sunt gandite pentru a incetini semnificativ extinderea pandemiei.Sunt masuri care cu siguranta vor duce la o incetinire a raspandirii virusului, masuri care ne afecteaza pe toti dar in astfel de circumstante trebuie sa fim uniti, toti romanii sa fim o echipa si, in final, sa trecem cu bine peste aceasta pandemie.Multe din masurile decise au fost asteptate de fapt. Toate aceste masuri au fost discutate cu experti, specialisti si asteptam primele rezultate abia peste doua - trei saptamani.Presedintele a vorbit si despre campania electorala.Azi e prima zi de campanie electorala si ma adresez candidatilor, voluntarilor, echipelor de campanie. Le solicit sa respecte cu sfintenie masurile impuse pentru a face posibila si in pandemie campania.Le solicit sa fie exemple de cum trebuie sa se poarte in pandemie pentru a ne proteja reciproc.Este nevoie de masuri speciale siAceste masuri sunt necesare pentru a reduce raspandirea pandemiei.Trebuie respectate si daca lucrurile sunt facute bine atunci avem sansa sa ne si protejam, sa si functioneze economia si sa ducem o viata cat se poate de apropiata de realitate.Presedintele a mai spus ca masurile decise sunt destul de ferme pentru a ne permite sa avem alegeri in siguranta si sa continuam dupa alegeri fara sa intram in faze de lockdown."Aseara am vorbit despre masuri mai degraba generic, mai ales eu in deschiderea sedintei de Guvern. Am vorbit despre inchideri de piete si targuri. Discutand mai in detaliu, am ajuns la concluzia ca probabil solutia cea mai inteleapta e sa se inchida pietele din spatii inchise si sa se lase pietele din spatiile deschise. Deci pietele traditionale taranesti vor ramane deschise. Si aici trebuie respectate toate normele. Acolo unde nu se poate vom lua masuri mai dure", a mai spus Klaus Iohannis Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri 10.260 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus . De asemenea, au fost inregistrate 123 de decese si 1.001 pacienti internati la ATI.