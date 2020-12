Klaus Iohannis: Aproximativ 10.000 de doze de vaccin anti-COVID vor ajunge intre Craciun si Anul Nou, pentru inceperea simbolica a vaccinarii

"Exista o sansa mare ca primul vaccin sa fie aprobat de Autoritatea Europeana chiar inainte de Craciun si intre Craciun si Anul Nou sa fie distribuita prima sarja, dar vor fi, din informatiile pe care le avem acum, aproximativ 10.000 de doze, deci va fi o sarja simbolica pentru inceperea simbolica a vaccinarii.10.000 de doze ajung pentru 5.000 de persoane. Urmatoarea transa este asteptata in ianuarie si va fi folosita, in principal, pentru a vaccina tot personalul medical, inclusiv din azilele de batrani si asa mai departe si persoanele care fac parte din grupele cu risc mare", a precizat Iohannis.Potrivit sefului statului, toate statele membre UE vor primi un lot simbolic de vaccin anti-COVID."Toata lumea primeste primul lot simbolic, fiindca este important ca toate tarile europene sa porneasca in acelasi timp vaccinarea, sa nu fie discutii ca unii incep mai repede si altii mai tarziu si s-a decis trimiterea unui prim lot simbolic, dupa care va veni si un lot mult mai mare in ianuarie si vor continua in lunile urmatoare, pana cand toata populatia poate sa fie vaccinata", a explicat el.Presedintele a sustinut ca este bine pregatita campania de vaccinare. "Deja se lucreaza la pregatirea primelor simulari. Vor fi simulate centrele de vaccinare, actiuni mai ample de vaccinare, transport si asa mai departe", a adaugat Iohannis.El a reiterat ca vaccinarea nu este obligatorie, dar este foarte recomandata. "Pur si simplu, este singura solutie. Alta solutie nu este daca dorim sa nu mai avem atatia bolnavi, daca dorim sa nu mai avem atatia morti si daca dorim ca si persoanele vulnerabile sa aiba o sansa la o viata", a sustinut presedintele Iohannis.