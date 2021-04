Data relaxarii ar putea sa nu fie 1 iunie. "Oamenii nu ar trebui sa creada din greseala ca 1 iunie este data de relaxare totala"

"1 iunie este o data care va rog sa nu o supraevaluati, este data la care guvernul va prezenta evaluarile pentru posibila relaxare. Sa nu credem din greseala ca 1 iunie este data de relaxare totala, nu va fi. Insa eu sunt foarte optimist si cred ca in cursul verii vom ajunge acolo. Evident ca pana atunci mai sunt atatea saptamani in care evaluam mersul pandemiei, daca numarul de infectari scade foarte mult, daca numarul de persoane grav bolnave scade foarte mult", a declarat Klaus Iohannis, la vizita in Parcul Natural Vacaresti, cu ocazia Zilei Pamantului.