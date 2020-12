Klaus Iohannis, dupa sedinta privind gestionarea pandemiei de COVID-19: "Nu vor fi restrictii suplimentare de Craciun, raman cele in vigoare"

- Am discutat despre pandemie, despre cum va fi de Craciun in spatiul public si despre campania de vaccinare.- Pandemia, din pacate, este cu noi. Chiar daca in ultimele zile avem relativ mai putine persoane infectate, nu putem sa spunem ca lucrurile stau bine. Avem, din pacate, foarte multe persoane la ATI, avem prea multe persoane decedate in fiecare zi. Asadar, va rog sa va feriti de boala si sa ii feriti si pe ceilalti. Nu-i de joaca.- Cum va fi de Craciun. Am discutat masurile si pot sa va spun ca nu vom introduce restrictii noi de sarbatori, insa restrictiile care sunt acum in vigoare raman toate in vigoare. Aceste restrictii sunt obligatorii, nu este ceva optional, deci va rog sa va conformati daca nu doriti sa ajungeti de sarbatori in spital.- In ce priveste campania de vaccinare, pot sa va confirm, campania de vaccinare incepe in Romania si in toata Uniunea Europeana, exact pe data de 27 decembrie, duminica. Se incepe cu o prima transa, mai degraba simbolica, dar deja imediat dupa Craciun incep sa vina urmatoarele transe de vaccin si asa se va continua pana cand toata populatia beneficiaza de vaccin.- Vaccinurile sunt sigure, eficiente si autorizate la cele mai inalte standarde europene. Noi si expertii recomandam romanilor sa fie pregatiti sa se vaccineze.- In perioada sarbatorilor aveti grija de voi, aveti grija de cei dragi voua, respectati restrictiile.- Va doresc multa sanatate si Craciun fericit.La sedinta au participat prim-ministrul Florin Citu , vicepremierul Dan Barna , ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca , ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat