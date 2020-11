VIDEO Klaus Iohannis: "Masurile luate sunt corecte si asteptam rezultatele in doua-trei saptamani"

Declaratiile au fost facute la o videoconferinta cu prefectii pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban , ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat Avem primele rezultate incurajatoare dupa primul set de masuri impuse de guvern. Acum s-a impus al doilea set de masuri pentru ca creste numarul de bolnavi grav, a spus Klaus Iohannis.Masurile nu au fost insa suficiente, vedem ca la ATI numarul persoanelor creste, avem prea multe decese si atunci s-a impus un nou set de masuri restrictive.E nevoie de masuri care vin in principal din doua zone: zona de protectie - portul mastii, distantare, igiena si mobilitate - trebuie sa luam masuri pentru a reduce mobilitatea populatiei.Masurile luate sunt corecte si asteptam rezultatele in doua-trei saptamani. S-a impus al doilea set de masuri pentru ca numarul de cazuri grave a crescut prea mult.Noile masuri trebuie implementate ferm, corect si explicate.Ma astept la dumneavoastra, cei din prefecturi, politie si Jandarmerie, sa fiti foarte fermi, pentru ca e vorba de masuri de sanatate publica, pentru ca in joc e viata multor romani.Fermitate, claritate, pana cand intelege toata lumea sa le respecte.Nu deveniti sursa de stiri panicarde. Nu trebuie sa fim panicati.Exista si un licar de speranta. Ati observat ca in ultimele doua zile au aparut stiri pozitive despre posibile vaccinuri. Nu stiu cand vor fi disponibile, dar e foarte probabil ca ele sa fie la dispozitia noastra din primul trimestru din 2021, in transe. Vom avea doze in transe, se va incepe cu vaccinarea personalului medical.Toate acestea sunt in pregatire. Pana atunci, gestionam pandemia si depinde de noi sa o facem bine.Citeste si: