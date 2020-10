O regiune din Grecia a reintrodus carantina

Carantina va ramane in vigoare pana la 29 octombrie, a anuntat joi seara Agentia de sanatate publica din Grecia. ''Mastile sunt obligatorii in exteriorul si interiorul spatiilor de lucru, toate adunarile sunt suspendate si orice deplasare in exteriorul regiunii este interzisa'', a declarat aceasta institutie.Toate magazinele, salile de sport, tribunalele, restaurantele, cinematografele, muzeele si obiectivele arheologice din Kozani sunt inchise; spre deosebire de carantina din martie si aprilie, scolile raman deschise.Cel putin 200 de noi cazuri de COVID-19 au fost consemnate in Kozani in luna octombrie, dintre care 100 in aceasta saptamana, au precizat reprezentanti ai Agentiei de sanatate publica, care au subliniat aparitia a zece mici focare.Incepand din februarie Grecia, ce are o populatie de aproximativ 11 milioane de locuitori, a inregistrat aproape 24.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 si peste 480 decese cauzate de COVID-19.Autoritatile incearca sa evite o noua carantina in Atena, unde sunt concentrate majoritatea cazurilor de COVID-19.