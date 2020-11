Situatie alarmanta in Vrancea. Nu mai sunt locuri la ATI pentru pacientii COVID in Spitalul Judetean

"Avem internati in prezent 11 pacienti COVID-19 la Terapie Intensiva, in conditiile in care numarul de locuri ATI disponibile pentru acestia este de numai zece locuri. Pacientii sunt atat din judetul Vrancea, dar si de la Tulcea si Bucuresti, pentru ca, in functie de numarul de locuri disponibile la un anumit moment dat, primim si pacienti din alte judete", a declarat, pentru AGERPRES, managerul SJU Focsani, Elena Codruta Neagu.Potrivit acesteia, spitalul incearca suplimentarea numarului de locuri ATI cu inca zece paturi, insa, desi aparatura exista si este functionala, acest lucru nu se poate pune in practica din cauza lipsei personalului medical."Incercam suplimentarea numarului de paturi COVID-19 cu inca zece locuri. Insa la acest moment, acest lucru nu este posibil intrucat ne confruntam cu lipsa personalului medical care sa deserveasca aceste paturi. Un medic care a venit de curand de la Iasi special pentru ATI a fost depistat pozitiv si se afla in izolare. Dar chiar si asa, nu am rezolva problema, deoarece ne este necesar cel putin inca un medic. Am facut numeroase solicitari la minister si asteptam", a precizat managerul SJU Focsani.Aceasta sustine ca medicii de la Spitalul Judetean, in special cei de la ATI, Unitatea de Primiri Urgente si Boli Infectioase, sunt epuizati, acestia facand si noua garzi pe luna.Luni, la nivelul judetului Vrancea au fost raportate 162 de persoane cu COVID-19 internate, dintre care 19 la ATI, 11 la Focsani si opt la Adjud. Este cel mai mare numar de pacienti inregistrat la ATI de la debutul pandemiei de COVID-19.Directia de Sanatate Publica Vrancea a efectuat pana acum 28.070 de teste, fiind depistate 4.935 de persoane pozitive. Numarul persoanelor vindecate a ajuns la 3.893, iar al persoanelor decedate la 184.