La cat timp dupa rapel putem sa ne facem un test de anticorpi. Medic: "Atunci poate sa vada efectul maxim al vaccinului"

Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals", din Bucuresti, a declarat pentru Ziare.com ca ar trebui sa treaca o luna de la rapel ca testul de anticorpi sa arate "efectul maxim al vaccinului". Totusi, acest lucru se aplica pentru Pfizer si Moderna. In cazul AstraZeneca, lucrurile sunt putin diferite."Eu as face la o luna de la rapel, cel mai bine. A trecut o luna, isi face testul de anticorpi sa vada efectul maxim al vaccinului. Vorbim de Moderna si Pfizer, daca vorbim de AstraZeneca, ar trebui sa faca putin mai tarziu. Si o luna este in regula, dar efectul poate sa vina ceva mai tarziu, chiar pana la doua luni", a declarat Adrian Marinescu.Citeste si: Cum interpretam rezultatele testului de anticorpi pentru COVID-19. Ce reprezinta rezultatele aparute in buletin