Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19: "La circa sapte zile dupa a doua doza de vaccin se capata imunitate"

"Se estimeaza ca va fi un raspuns imun de lunga durata. Toate persoanele voluntare din aceste studii clinice de faza III vor fi monitorizate timp de 24 de luni. Practic, doi ani de la finalizarea studiului, motiv pentru care vom afla pe parcurs toate aceste date.Dar, daca noi vom reusi sa avem o acoperire vaccinala buna, de circa 60-70% (n.r. din populatie), va scadea foarte mult circulatia virusului in populatia generala si atunci va aparea o eliminare a virusului si cel mul vom inregistra cazuri sporadice de aici inainte.La circa sapte zile dupa a doua doza de vaccin se capata imunitate", a declarat lt. col. dr. Valeriu Gheorghita, la Antena 3. Per total, de la primul vaccin la imunizare exista o perioada de aproximativ 30 de zile. Dupa primul vaccin, se asteapta 21 de zile pana la a doua doza de vaccin, iar dupa sapte zile de la al doilea vaccin, persoana vaccinata devine imuna."Sunt boli pentru care nu se mai vaccineaza, chiar daca nu mai exista imunitate la acest moment pentru ca virusul care le cauza nu mai circula. S-au eliminat prin vaccinare, dar la un moment s-a spus gata: nu mai trebuie vaccinat acum. Acelasi lucru este si aici. Noi vaccinam, vedem cat va dura, se vor face analize de 24 de luni, daca mai raman anticorpii, daca va mai fi nevoie de un rapel anual.Uitati-va la virusul antigripal. Ne vaccinam o data pe an", a precizat dr. Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Foarte probabil ca nu vom ajunge sa avem vaccinare sezoniera pentru ca rata de mutatii, de mutageneza, a virusului SARS-CoV-2 este mult mai mica decat cea a virusurilor gripale care se reasorteaza, se modifica anual. OMS furnizeaza tipurile de tulpini virale gripale", a explicat lt. col. dr. Valeriu Gheorghita.