La fiecare 17 secunde, un european moare de COVID-19

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a transmis joi mesajul tragic: "Europa reprezinta 28% din cazurile globale si 26% din decese cumulative in regiune. Saptamana trecuta, acest continent a inregistrat peste 29.000 de noi decese din cauza Covid-19. Aceasta inseamna ca o persoana care moare la fiecare 17 secunde."Doar in ultima saptamana, decesele au crescut cu 18%, a adaugat oficialul OMS, potrivit RFI Conform sursei citate, totusi, exista cateva semne promitatoare ca actiunile pe care guvernele le-au intreprins pentru a incerca stoparea raspandirii virusului ar functiona.In plus, numarul cazurilor saptamanale de coronavirus in Europa a scazut saptamana trecuta, pentru prima data in trei luni.Si noile infectii saptamanale au scazut cu 10%, pana la 1,8 milioane. Dr. Kluge a sugerat ca blocarile stricte reimpuse in mai multe tari europene, inclusiv Marea Britanie, Franta si Spania, au un efect.Tot Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat miercuri ca aproape jumatate din numarul total de infectii cu coronavirusul depistate la nivel mondial saptamana trecuta au fost in Europa, transmite "Euronews".Europa a fost continentul cu cele mai multe cazuri, 46% din toate contagierile depistate in intreaga lume fiind inregistrate aici.Numarul de noi infectii din Europa a scazut insa cu 10% comparativ cu saptamana trecuta, datorita "intaririi masurilor sociale si de sanatate publica", potrivit OMS.In ciuda scaderii numarului de noi contagieri, cel al deceselor a crescut la peste 29.000 - aproape jumatate din totalul deceselor cauzate de Covid-19 la nivel mondial.Cresterea cea mai brusca a numarului de noi cazuri s-a inregistrat in Austria, care a bifat o crestere de 30% fata de saptamana trecuta.