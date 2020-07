La Prefectura Constanta a fost confirmat al doilea caz de coronavirus

Prefectura Constanta a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca dupa aflarea acestei vesti, toate birourile din cadrul institutiei au fost dezinfectate, iar colegii persoanei infectate se afla in izolare la domiciliu, de unde isi desfasoara activitatea.Directia de Sanatate Publica Constanta a inceput o ancheta epidemiologica, iar primele concluzii arata ca infectarea angajatei de la Prefectura are legatura cu un alt caz pozitiv inregistrat in familie. Prefectura Constanta mentioneaza ca acest caz nu are nicio legatura cu primul caz confirmat in cadrul institutiei, din data de 6 iulie.Prefectul Constantei, George Niculescu, a afirmat ca in cadrul Prefecturii a luat toate masurile preventive."Acest virus nu ocoleste pe nimeni, indiferent de varsta, mediul din care provii, ori locul in care muncesti. Din pacate, este realitatea de care ne lovim in acest moment, dar asta nu inseamna ca nu vom continua eforturile pentru combaterea raspandirii acestui virus.In Prefectura Constanta, am luat toate masurile preventive si le recomand colegilor mei, dar si tuturor cetatenilor acestui judet sa aiba o conduita responsabila acasa, la munca, pe strada, la cumparaturi, practic, peste tot si tot timpul. Ii urez multa sanatate colegei noastre si intregii familii. Suntem siguri ca vor trece cu totii cu bine peste aceasta incercare", a declarat prefectul judetului Constanta, George Niculescu.In judetul Constanta, de la inceputul pandemiei au fost confirmate 645 de cazuri de Covid-19.