Conducerea Spitalului Municipal din Campina cere ajutorul autoritatilor. 3 medici supravegheaza 60 de pacienti si nu mai are cine sa faca garzi

Intr-o adresa transmisa de conducerea spitalului Municipal Campina catre DSP Prahova, primului ministru, Ministerului Sanatatii, Prefecturii Prahova, dar si Departamentului pentru Situatii de Urgenta, conducerea unitatii medicale atrage atentia asupra necesitatii suplimentarii numarului de medici de medicina interna, in conditiile cresterii numarului de pacienti, concomitent cu scaderea numarului de medici, cauzata de infectarea acestora.Situatia expusa in adresa semnata de directorul medical al spitalului reclama "lipsa acuta de personal medical pentru sectiile care acorda servicii medicale in regim de spitalizare zi/continua pacientilor diagnosticati cu COVID 19 - datorata infectarii a doi medici si retragerea din linia de garda a celui de-al treilea, fapt pentru care nu se poate asigura serviciul de garda in 8 zile din luna noiembrie".In informarea trimisa DSP Prahova, unitatea sanitara din Campina precizeaza ca s-a ajuns la situatia in care in spital trei medici ingrijesc 60 de pacienti."Toate acestea au dus la depasirea orelor de lucru stabilite prin contract, situatie pe care am inteles-o datorita contextului epidemiologic: am asigurat continuitatea garzilor, ne-am desfasurat in paralel activitatea in ambulatoriul de specialitate, am asigurat consultatiile interdisciplinare, consultatiile urgentelor COVID si non-COVID in CPU, am suplinit absenta medicilor din CPU care au fost detasati 30 de zile UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti si apoi au fost depistati COVID pozitiv", se arata in adresa trimisa de Spitalul Municipal Campina.In acest context, conducerea unitatii sanitare solicita "solutionarea cu celeritate a cererilor de a asigura medici de medicina interna", in conditiile in care spitalul primeste in sectia de medicina intern, pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19 care au multiple comorbiditati si care prezinta "necesitati de ingrijire complexe si individualizate".Nu in ultimul rand, in adresa trimisa catre DSP Prahova se face referire si la situatia instalatiilor de alimentare cu oxigen, aratandu-se ca exista riscul ca acestea sa fie suprasolicitate avand in vedere numarul mare de pacienti.Citeste si: Medicul Cristian Oancea: Valul trei al pandemiei de COVID-19 va fi in februarie-martie 2021