Laboratorul DSP Suceava nu mai face teste pentru COVID-19, dupa ce a ramas fara kit-uri si consumabile. Cand se pot relua testarile

"Noi nu am estimat testarile la cerere pe care le-am facut in decursul acestei luni si din acest motiv am ramas, pentru cateva zile, descoperiti" a explicat joi dupa amiaza directorul DSP Suceava, Dinu Sadean, intr-o interventie telefonica la Antena 3. Acesta a explicat ca este vorba despre peste 200 de teste facute la cerere din momentul in care a intrat vigoare testarea la cerere, din 10-15 iulie si pana in prezent.Acesta a afirmat ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare DSP ar urma sa primeasca kit-urile si consumabilele necesare efectuarii de teste pentru depistarea COVID-19 iar pana atunci DSP Suceava va trimite probele recoltate la un alt laborator, cu care institutia colaboreaza."Probele prelevate in cadru anchetelor epidemiologice s-au lucrat la laboratorul propriu al DSP si la un alt laborator cu care avem colaborare. In continuare, cat va fi laboratorul nostru inchis, vom lucra cu laboratorul cu care cooperam", a mai spus directorul DSP Suceava.Acesta a precizat ca laboratorul partener al DSP "face fata fara probleme" in acest sens.Acesta a mentionat ca in judetul Suceava se remarca "o usoara crestere" a numarului de infectari, iar intr-un top al infectarilor, Suceava se afla "la mijlocul clasamentului prin comparatie cu celelalte judete".