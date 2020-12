"Laptop cu un mar pe spate", "jucarii satisfacatoare" si "drone mici de la chinezi". Topul celor mai amuzante cautari de pe EMAG

Cele mai amuzante cautari pe eMAG in 2020

Utilizatorii au introdus in 2020 pe platforma eMAG peste 45,1 milioane de termeni de cautare distincti, iar ziua cu cele mai multe cautari din an a fost 13 noiembrie, de Black Friday.Iata un sumar al celor mai neobisnuite cautari pe eMAG din 2020:* laptop cu un mar pe spate* jucarii satisfacatoare* solutie pentru par sa arate bine* instrument masurat sprancenele* semn pentru magazin deschis inchis deschis inchis* bicicleta care tari cu ea pe rampa una mica care sari care si manele la roti* drone mici de alea mici de la chinezi* camera care pui la copii in camera care sa vezi ce faci si ce prostii fac* curea de la gucci nu pentru mana si pentru imbracat* set frigider aragaz spalat* acoarele de pictat cu mana* adidasi de copii aparuti acuma* bebelusi cu piele de om cu haine* centrala bowch* ninteni wii* scheibord din carfur* adidasi femei naik* aifon pro max mai ieftin* dinte aur* masini second hand* accesorii prastie* agent paza* organe de porc* mintea ta* teste penru detectarea prostiei* gauri barbati* aer carpati imbuteliat* manele cu hello kitty* icoana dorian popa* masti* iphone 12* dezinfectant* rtx 3080* samsung s20* pulsoximetru* camera web* drojdie* masca protectie n95* spirt* iphone se 2* playstation 5* masca ffp3Categoria Te rezolva eMAG Genius* nr telefon al presedintelui iohanis* casca lui iohannis* om din bv cu bani multi care vrea sa o ia pe sormea* ce accesorii trebuie pentru scoala online pentru fete clasa 4* animal pret lemur* cu ce aparat poti face la burta muschi* cum transfer online bani de pe un cont pe altu* bluze de la tik tok si pantaloni de la tiktok* ceas ceas care are tot ce vrei tu care are tot ce vrei tu si tiktok tiktok si jocuri si tube si tu si jocuri si jocuri jocuri care vrei sa instalezi tu care vrei sa le instalezi tu care iti plac* ceva sa iti tina telefonu cand faci tik tok* adidasi cu tik tok* cercei cu tiktok* masca tiktok timisoara* talizmene pandora* oale pentru muieri* inmuietoare* scrumuiera birou* spumuiera* set cadou bricheta cu scrumuiera* prosti la punga* fraiera pentru fructe* boier boier de baie* lucruri care oamenii* zgarda cu papiom* calculator da geiming* cai de vanzare cai de vanzare cai de vanzare cai d* cai mici de vanzare* cal dudy pc* cal feng shui* camion de carat animale* saracie de tableta* scaune gaming pa saracie* cum sa faci bani usor* cum sa faci bani la 13 ani* masina care face bani* moneda 50 bani carucior* sgarci bani* aparat de bagat bani in pacanele* bluza bagaboanta* sanie smechera de tot* cel mai smecher scaun gaiming* ochelari de smecherie* masca anticovid de firma* sanii de lux* buna seara doamna lavinia ma scuzati ca va deranjez cand ne dati si noua banii pe concediu* domnilor dela e-mag...eu platesc numai cu bani ches, nu-mi mai cereti nr. de card* eu am scris corect dar sunt niste smecheri care ma bruiaza de groaza, prieteni virtuali* la multi ani, boierule!* nu mai stiu ce prostii sa ma caut* Masca medicala* Iphone* manusi* casti* huawei* pampers* bicicleta* frigider* masca protectie respiratorie* piscina