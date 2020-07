Legea carantinei si izolarii, amanata din nou in Senat. Motivele pentru care s-a impotmolit in Parlament proiectul legislativ

La dezbateri a fost prezent secretarul de stat MAI, Raed Arafat , iar prin telefon a participat ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , si reprezentanti ai societatii civile, avocati , medici, in incercarea de a expune punctul de vedere atat al Guvernului, cat si al specialistilor si de a pleda pentru nevoia unei astfel de legi, precum si pentru necesitatea unei prevederi clare a carantinarii si izolarii. Ei au explicat ca legea nu e facuta doar pentru situatia actuala, pentru Sars-CoV-2, ci si pentru alte epidemii care ar putea aparea in Romania.De asemenea, a fost solicitat si un aviz consultativ din partea CSM , pentru a ajuta legea sa nu fie atacata la CCR , noteaza Digi24 Senatul este camera decizionala si trebuie sa adopte proiectul inainte ca legea sa fie promulgata.Reamintim ca"Legea inaintata de catre Guvernul Orban este o lege proasta. Am incercat la Camera Deputatilor sa avem un punct de vedere tansparent. O sa continuam la Senat dezbaterile atat cu CSM cat si cu ONG-urile care lupta pentru drepturi si libertati. Nu putem sustine aceasta legeSingurul membru al Guvernului care a venit sa prezinte aceasta lege este Raed Arafat. Nu au venit nici premierul, nici ministru Sanatatii si nici ministrul Justitiei. Nu a venit niciun membru politic al Guvernului sa sustina aceasta lege.Arafat ne-a prezentat punctul de vedere ca si specialist fara sa intram in detalii privind restrangerea drepturilor.Legea cum a fost inaintata catre Parlament nu a avut avizul ministrului Justitiei.Nu se va vota legea in Senat pana cand prim-ministrul si min Sanatatii nu vor veni sa lamureaza toata aspectele", a declarat Ciolacu."Avand in vedere afirmatiile false facute in spatiul public, precizam faptul ca nu a fost inaintata premierului Ludovic Orban, si nici ministrilor din Cabinet, invitatia de a participa la dezbaterile din Parlament pe marginea legii care priveste carantina si izolarea. Mentionam faptul ca atat premierul, cat si ministrii Sanatatii si Justitiei, au disponibilitatea de a participa la lucrarile Parlamentului ori de cate ori sunt invitati sau solicitati in mod oficial", precizeaza reprezentantii Guvernului, conform sursei citate.