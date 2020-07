Legea carantinei si izolarii. Modificari esentiale in privinta persoanelor asimptomatice si a celor care refuza carantinarea la domiciliu

- Pe toata perioada in care legea isi produce efectele, sintagma "agent patogen" se inlocuieste cu sintagma "agent inalt patogen".- Se elimina dispozitiile referitoare la carantina bunurilor.- Se elimina notiunea de "suspect de a fi infectat sau contaminat".- Carantina persoanelor se instituie pe baza informatiilor stiintifice oficiale si a definitiei de caz, la domiciliul persoanei, la o locatie declarata de aceasta dupa caz intr-un spatiu desemnat de autoritati , cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen care sosesc din zone cu risc epidemiologic ridicat sau care au intrat in contact direct cu cel putin o persoana confirmata cu o boala contagioasa.- In masura in care aceste persoane refuza carantinarea la domiciliu sau la locatia declarata, precum si atunci cand incalca masura carantinei pe durata acesteia, desi au consiimtit-o anterior, se poate decide carantinarea persoanei in spatiul special desemnat de autoritati. Decizia se emite in cel mult 8 ore de la constatarea acestor fapte.- Aceste masuri se insitutie pe durata perioadei de incubatie si inceteaza la expirarea termenului specific perioadei de incubatie sau anterior ca urmare a confirmarii persoanei ca purtatoare a agentului inalt patogen cu sau fara simptome si se aplica dispozitiile privitoare la masura izolarii.- Se elimina articolul care prevede izolarea pacientilor asimptomatici, in unitatile sanitare.