Presedintele Iohannis a promulgat legea de aprobare a OUG care prevede masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale, in contextul pandemiei de coronavirus

Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2020, care prevede stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, constand in continuarea acordarii, pe toata perioada starii de urgenta, a concediului si a indemnizatiei lunare pentru persoanele beneficiare ale concediului pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati pana la implinirea varstei de 7 ani, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010.Totodata, este vizata acordarea, pe toata perioada starii de urgenta, a concediului de acomodare si a indemnizatia lunare prevazute la art.50 din Legea nr.273/2004. De asemenea, se urmareste reglementarea mentinerii, in perioada de izolare preventiva, la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior pentru o perioada de 14 zile, urmata ciclic de o perioada de izolare preventiva la 3/3 domiciliu, a drepturilor salariaie, la nivelul avut in luna anterioara decretarii starii de urgenta, pentru personalul prevazut la art.10 din Ordonanta militara nr. 8/2020.